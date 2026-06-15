В больнице Новокуйбышевска Самарской области установили новый МРТ-аппарат

Современный аппарат магнитно-резонансной томографии (МРТ) установили в Новокуйбышевской центральной городской больнице Самарской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
Для установки аппарата были проведены подготовительные работы: выполнен ремонт помещения в соответствии со всеми нормами и требованиями, предъявляемыми к размещению тяжелого медицинского оборудования. Также врачи-рентгенологи и рентгенолаборанты прошли обучение по организации и проведению исследований на данном аппарате.
«Система магнито-резонансной томографии всего тела со сверхпроводящим магнитом поставлена вместе с пакетом программ для исследований различных органов и систем организма человека. Аппарат МРТ имеет индукцию магнитного поля — 1,5 Тесла. Поставляемый комплект программного обеспечения позволяет проводить исследования различных органов и систем организма человека. МРТ-диагностика будет проводиться пациентам, как проходящим лечение в стационаре, так и амбулаторным по направлению из поликлиники», — рассказал заведующий рентгенологическим отделением городской больницы Константин Резинкин.
Как отметил министр здравоохранения региона Андрей Орлов, ранее жителям Новокуйбышевска и близлежащих территорий для проведения МРТ-диагностики приходилось обращаться в медицинские учреждения Самары. После ввода комплекса в эксплуатацию качественная и точная МРТ-диагностика станет доступна непосредственно в городе.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.