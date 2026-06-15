В Ростове при рейдах с дронами поймали нелегалов

Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ростовской области. В рамках операции «Нелегал-2026» силовики проверили район Темерника и жилкомплекс в Октябрьском районе города. Мероприятия прошли с применением беспилотников. Всего правоохранители проверили более пятисот человек, из которых двести тридцать восемь оказались иностранцами. Выяснилось, что многие гости региона нарушают законы. Инспекторы выявили двенадцать административных правонарушений, от уклонения от выдворения до незаконного трудоустройства. Особое внимание привлекли семеро мигрантов, которым незаконно предоставили жилье. По этому факту возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции. Еще один инцидент произошел на дороге. Иностранец попытался дать взятку инспектору Госавтоинспекции, чтобы избежать наказания за нарушение правил дорожного движения. По этому факту также проводится проверка. Рейды по поиску нарушителей миграционного законодательства в донской столице продолжатся.