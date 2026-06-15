Средняя зарплата в Воронежской области превысила 96 тысяч рублей

В марте 2026 года средняя начисленная заработная плата одного работника в Воронеже достигла 96,6 тыс. руб. Общий показатель за первый квартал года — 92 тыс. руб., что на 13,6% больше, чем за аналогичный период 2025-го (год к году). Рост зарплат в реальном выражении оценили в 7,7%. Информацию о социально-экономическом положении городского округа опубликовал Воронежстат.