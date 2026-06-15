Фасад дома в центре Правдинска украсили узорами с историческими мотивами

Каждый орнамент находится над входом и рассказывает свою маленькую историю. Пышные растительные мотивы изящно переплетаются с изображениями драконов, сказочных птиц и причудливых зверей. А номер дома, выведенный старинным шрифтом, органично вписан в общую композицию: теперь адрес — это не просто справочная информация, а часть архитектурного рассказа, — отметили в фонде.