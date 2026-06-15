Фасад дома в центре Правдинска украсили узорами с историческими мотивами. Здание располагается в Столярном переулке. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале регионального Фонда капремонта.
Узоры нанесли на стены с помощью трафаретов. Эскизы разработали архитекторы подрядной организации и Фонда капремонта.
Каждый орнамент находится над входом и рассказывает свою маленькую историю. Пышные растительные мотивы изящно переплетаются с изображениями драконов, сказочных птиц и причудливых зверей. А номер дома, выведенный старинным шрифтом, органично вписан в общую композицию: теперь адрес — это не просто справочная информация, а часть архитектурного рассказа, — отметили в фонде.
В организации отметили, что для разработки эскизов специалисты изучили сохранившиеся старинные открытки, архивные фото и элементы декора. «Современные рисунки — это бережная реинтерпретация той самой эстетики, возвращение домам духа эпохи, в которой они были построены», — говорится в публикации.
Узоры нанесли на стены домов № 5, № 7 и № 9−11 в Столярном переулке. Они являются частью одной постройки — «видового» дома XX века.
Старинное здание находится на въезде в город: с одной стороны — Мельничный пруд, с другой открывается вид на Фридландскую кирху XIV века. В 2024 году фонд отремонтировал крышу, фасад и фундамент здания.
Фото: телеграм-канал регионального Фонда капремонта.