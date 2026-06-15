Губернатор запретил автобусам без кондиционеров работать в Ростове

— К предприятиям-нарушителям применяются штрафы. Также проверили все жалобы жителей, поступившие на горячую линию. Автобусы, необорудованные кондиционерами, летом на маршруты не выходят. Мое обязательное требование к предприятиям, обеспечивающим перевозки, — следить за исправностью кондиционеров и обязательно их использовать. Люди не должны испытывать дискомфорт из-за жары, — подчеркнул Юрий Слюсарь.