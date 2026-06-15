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След оборвался 3 июня: в Калининграде вышла из дома и загадочно пропала 26-летняя девушка (видео)

Последний раз её видели на улице Чувашской.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде продолжаются поиски 26-летней Кристины Лихановой, которая ушла из дома 3 июня и бесследно исчезла. Девушка не выходит на связь с родными, её никто не видел почти две недели. О случившемся «Клопс» рассказал муж Кристины Кирилл.

Пара поженилась в ноябре 2025 года, снимала квартиру на улице Старшины Дадаева. По уверениям молодого человека, они были счастливы, никаких конфликтов не возникало. Парень работал, Кристина вела хозяйство.

Утром в среду, 3 июня, молодые люди были дома. Пока Кирилл спал, Кристина покинула квартиру. С собой девушка взяла большой серый походный рюкзак, почему-то сложив туда вещи мужа. Кроме того, она прихватила плетёную корзину. С собой у Кристины были только ключи от квартиры — телефон, документы и деньги она оставила дома.

«Я проснулся в 12:00, а её нет. Я не сразу понял, насколько всё серьёзно. Пошёл её искать по нашим местам, где мы любили гулять, туда, где она могла быть. Заявление о розыске подал вечером того же дня, поняв, что с женой что-то случилось», — говорит молодой человек.

По словам мужчины, один из свидетелей сообщил, что видел девушку в день исчезновения во дворе дома. Очевидец обратил внимание, что она тащила рюкзак по асфальту и выглядела растерянной, как будто не понимала, куда идёт.

Кирилл обегал ближайшие микрорайоны, заходил в частные дома и просил посмотреть камеры видеонаблюдения там, где могла появиться жена. Они зафиксировали, как в 11:16 калининградка вошла в арку возле дома № 68 на улице Дадаева со всеми вещами. В тот момент она была в своей клетчатой куртке, синих джинсах и чёрных ботинках. Спустя примерно час Кристина появилась на камере уже на улице Куйбышева в районе дома № 197.

«В 12:26 она проходит там уже без плетёной корзинки. В руках у неё большая красная папка, на спине — мой походный рюкзак. На ногах уже не свои чёрные ботинки — она обута в мои белые кроссовки», — рассказал супруг пропавшей.

Правоохранители пытались отследить дальнейший маршрут калининградки, но на видео она попала только в первые сутки. Последний раз Кристина засветилась на камерах в районе Чувашской улицы.

«Мне сказали, что на Чувашской её потеряли и больше в поле зрения камер она не попадала», — пояснил муж девушки.

Супруг отметил, что в последнее время Кристина переживала тяжёлый эмоциональный период.

«У неё не было какого-то диагноза, но как будто депрессия у неё была, плохое настроение, подавленное. При этом никаких ссор и конфликтов у нас не было. Перед уходом она также была встревожена, хотя дома всё было спокойно», — рассказал мужчина.

По его словам, после исчезновения девушка не связывалась ни с родственниками, ни с друзьями. Проверка возможных мест её пребывания результатов пока не дала.

"Со своими близкими она не поддерживала отношений, хотя я общаюсь с её мамой и мы сообща её разыскиваем. И с друзьями она последнее время не общалась, это я точно знаю.

Разве что у неё появились новые знакомые, о которых я ничего не знаю.

К этой версии я сейчас склоняюсь", — рассказывает встревоженный супруг калининградки.

Мужчина не исключает, что у жены случилось какое-то временное помешательство и она сама не понимала, что делает и куда идёт. Сейчас Кристина может быть в опасности. Незадолго до происшествия Кристина остригла шикарные длинные волосы, оставив сантиметровый ёжик.

«У неё не было фотографий со стрижкой. После её исчезновения я взял фотографию с паспорта, и мне помогли сгенерировать её портрет с короткими волосами: на нём она максимально похожа на себя, какая она сейчас и какой ушла из дома», — Кирилл показывает портрет жены.

Всех, кто видел Кристину после 3 июня или располагает информацией о её местонахождении, просят сообщить об этом в полицию или по телефону 112. Также можно звонить в ПСО «Запад»: 8 (4012) 508−038; 8 (4012) 520−444;

К поискам Кристины подключились волонтёры ПСО «Запад». Рост пропавшей — 163 см, она худощавого телосложения, с тёмными короткими волосами и зелёными глазами. У девушки есть пирсинг в носу. В последний раз была одета в белую клетчатку куртку, синие джинсы и чёрные ботинки. Уходила с большой спортивной сумкой и плетёной корзиной.

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