Почти 6 млн туристов посетили Москву в I квартале этого года

По ее словам, турпоток из Китая продолжает увеличиваться в том числе благодаря культурным перекрестным проектам двух стран и взаимному безвизовому режиму, который ввели в 2025 году. Так, в столице Китайской Народной Республики с 19 по 22 февраля прошел фестиваль «Московская Масленица в Пекине». Гости смогли присоединиться к мастер-классам, посетить музыкальные и вокальные выступления и попробовать блины с разными начинками. Всем желающим предлагали прогуляться по Москве и увидеть ее достопримечательности благодаря технологии дополненной реальности. В российской столице с 16 февраля по 1 марта провели фестиваль в честь китайского Нового года, который объединил более 60 площадок. Центральной из них стала Манежная площадь. Напомним, в прошлом году в столице побывали 26,5 млн гостей — на 500 тыс. больше, чем в 2024-м.