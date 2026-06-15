Почти 6 млн туристов посетили Москву в I квартале этого года

Москву с января по март 2026 года посетили почти 6 млн туристов, свыше 550 тыс. из них приехали из-за рубежа, что на 5% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Развитие внутреннего туризма отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Также на 12% увеличилось число путешественников из государств дальнего зарубежья. «Примерно половина турпотока из стран дальнего зарубежья пришлась на граждан Китайской Народной Республики. Количество китайских путешественников, посетивших Москву в первом квартале этого года, выросло на треть. Следом идут Индия и Турция», — добавила Наталья Сергунина.
По ее словам, турпоток из Китая продолжает увеличиваться в том числе благодаря культурным перекрестным проектам двух стран и взаимному безвизовому режиму, который ввели в 2025 году. Так, в столице Китайской Народной Республики с 19 по 22 февраля прошел фестиваль «Московская Масленица в Пекине». Гости смогли присоединиться к мастер-классам, посетить музыкальные и вокальные выступления и попробовать блины с разными начинками. Всем желающим предлагали прогуляться по Москве и увидеть ее достопримечательности благодаря технологии дополненной реальности. В российской столице с 16 февраля по 1 марта провели фестиваль в честь китайского Нового года, который объединил более 60 площадок. Центральной из них стала Манежная площадь. Напомним, в прошлом году в столице побывали 26,5 млн гостей — на 500 тыс. больше, чем в 2024-м.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.