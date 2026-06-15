Нижегородцев предупредили об изменении схемы движения на новом Борском мосту

К слову, ремонт на новой переправе Нижний Новгород — Бор организован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты аргументируют необходимость проведения работ повышенным износом инфраструктурного объекта. Предполагается, что подрядчики будут трудиться на мосту и днем, и ночью, чтобы успеть до конца текущего месяца.