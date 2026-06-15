Нижегородцев предупредили об изменении схемы движения на новом Борском мосту

В ночь на 16 июня на новом Борском мосту начнет работать новая схема организации движения, сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области. На переправе, открытой девять лет назад, стартует ремонт проезжей части.
«Теперь две полосы будут работать на выезд из Нижнего Новгорода. Специалисты демаркируют временную желтую разметку, демонтируют знаки, обозначающие реверсивное движение», — объявили в ГУАД.
На старом Борском мосту по-прежнему будут открыты две полосы на въезд в столицу Приволжья.
К слову, ремонт на новой переправе Нижний Новгород — Бор организован в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты аргументируют необходимость проведения работ повышенным износом инфраструктурного объекта. Предполагается, что подрядчики будут трудиться на мосту и днем, и ночью, чтобы успеть до конца текущего месяца.
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