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В Калининграде задержали двух мужчин с 57 граммами наркотиков

В Калининграде полицейские совместно с бойцами Росгвардии и Госавтоинспекцией пресекли попытку сбыта крупной партии наркотиков. Внимание правоохранителей привлёк автомобиль «Мерседес», остановившийся на улице Загородной. При проверке транспортного средства и личном досмотре 25-летнего и 28-летнего мужчин обнаружили и изъяли запрещённые вещества. Гашиш — общей массой 50,80 грамма. Синтетический наркотик…

Источник: Янтарный край

В Калининграде полицейские совместно с бойцами Росгвардии и Госавтоинспекцией пресекли попытку сбыта крупной партии наркотиков. Внимание правоохранителей привлёк автомобиль «Мерседес», остановившийся на улице Загородной.

При проверке транспортного средства и личном досмотре 25-летнего и 28-летнего мужчин обнаружили и изъяли запрещённые вещества. Гашиш — общей массой 50,80 грамма. Синтетический наркотик метилэфедрон — массой свыше 6,45 грамма.

По предварительной информации, изъятое предназначалось для последующего бесконтактного сбыта через теневой сегмент интернета. То есть через закладки.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Санкции статьи предусматривают до пожизненного лишения свободы. Фигуранты задержаны. Расследование продолжается.

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