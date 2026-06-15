Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Геленджике модернизировали кадровый центр

В здании заменили инженерные коммуникации, обновили внутренние помещения.

Источник: Национальные проекты России

Модернизацию кадрового центра завершили в Геленджике в ходе реализации нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в городской администрации.

В здании заменили инженерные коммуникации, обновили внутренние помещения. Также учреждение получило современное оснащение и оформление в едином фирменном стиле «Работа России».

Для посетителей создали комфортные условия. В центре работают окна приема, есть конференц-зал для мероприятий и зоны для общения. Для работодателей оборудована отдельная площадка по подбору персонала. Кроме того, сотрудники центра прошли обучение и тренинги по клиентоцентричному сервису, кадровому и карьерному консультированию.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.