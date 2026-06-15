В Геленджике модернизировали кадровый центр

Модернизацию кадрового центра завершили в Геленджике в ходе реализации нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в городской администрации.
В здании заменили инженерные коммуникации, обновили внутренние помещения. Также учреждение получило современное оснащение и оформление в едином фирменном стиле «Работа России».
Для посетителей создали комфортные условия. В центре работают окна приема, есть конференц-зал для мероприятий и зоны для общения. Для работодателей оборудована отдельная площадка по подбору персонала. Кроме того, сотрудники центра прошли обучение и тренинги по клиентоцентричному сервису, кадровому и карьерному консультированию.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.