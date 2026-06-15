Более 77 тысяч нижегородцев посетили гастрофестиваль «За одним столом»

Фестиваль был организован по инициативе главы города Юрия Шалабаева. Перед организаторами стояла задача создать в Нижнем Новгороде флагманский проект, который отразит уникальные особенности столицы Приволжья через гастрономию, культуру, образование и другие ключевые общественные направления. Фестиваль должен был не только представить кулинарное многообразие, но и стать площадкой для знакомства с культурным наследием и самобытностью России.