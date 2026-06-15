В Оренбургской области завершили ремонт 5 мостов

При поддержке нацпроекта обновили мост через суходол на дороге Подольск — Пушкинский и сооружение через ручей на дороге Луговск — Ишалка. Остальные три моста приведены в норматив по программе восстановления инфраструктуры, пострадавшей во время паводка 2024 года. На объектах заменили мостовые конструкции, уложили новое дорожное покрытие и установили барьерные ограждения.