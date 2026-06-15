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В Оренбургской области завершили ремонт 5 мостов

На объектах заменили конструкции, уложили новое дорожное покрытие и установили барьерные ограждения.

Пять мостов отремонтировали в Красногвардейском и Александровском районах Оренбургской области, сообщили в региональном министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта. Два из них приведены в норматив в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

При поддержке нацпроекта обновили мост через суходол на дороге Подольск — Пушкинский и сооружение через ручей на дороге Луговск — Ишалка. Остальные три моста приведены в норматив по программе восстановления инфраструктуры, пострадавшей во время паводка 2024 года. На объектах заменили мостовые конструкции, уложили новое дорожное покрытие и установили барьерные ограждения.

Дороги Подольск — Пушкинский и Луговск — Ишалка входят в число основных региональных дорог Красногвардейского района и обеспечивают автомобильную связь с районным центром 12 населенных пунктов.

Напомним, до конца года в Оренбургской области планируют отремонтировать 17 мостов. Все они расположены на дорогах регионального и межмуниципального значения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.