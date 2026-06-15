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Двух нижегородцев будут судить за кражу песка возле Дзержинска

Общий объем незаконно добытого полезного ископаемого превысил 263 тысячи тонн.

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела о незаконной добыче песка и краже полезных ископаемых в особо крупном размере. Перед судом предстанут двое жителей региона, сообщили в МВД России.

По версии следствия, с 2023 по 2025 год обвиняемые организовали незаконную добычу песка на земельных участках в районе Дзержинска. При этом необходимого разрешения от министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области на проведение таких работ они не получали.

Как выяснилось, добытый песок злоумышленники грузили в самосвалы и продавали покупателям. Общий объем незаконно извлеченного полезного ископаемого превысил 263 тысячи тонн. А ущерб, причиненный государству, составил более 49 млн рублей.

Незаконную деятельность выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Нижегородской области совместно со специалистами регионального минэкологии.

Уголовное дело по статьям о краже и незаконном предпринимательстве направлено в Дзержинский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что бывшего директора ГУММиД Нижнего Новгорода Андрея Левдикова приговорили к пяти годам колонии строгого режима.