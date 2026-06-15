Школу олимпийского резерва в Прикамье возглавила Любовь Лепихина

Любовь Лепихина возглавила ГБУ ДО Пермского края «Спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду», передаёт «Новый Компаньон».
Ранее учреждением руководил Александр Красуляк, однако у него истёк договор, и его продлевать не стали.
«Мы благодарим Александра Александровича Красуляка за многолетнюю, плодотворную работу на посту директора спортивной школы», — написали в пресс-службе учреждения.
Исполняющим обязанности директора спортивной школы назначили Любовь Лепихину, которая раньше была заместителем Александра Красуляка. Она вступила в должность 4 июня.
Напомним, ранее Галина Ужегова стала заместителем руководителя Пермского УФАС.