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Euractiv: германо-французский проект танка MGCS оказался под угрозой срыва

Глава немецкого оборонного гиганта Rheinmetall опасается, что Франция может отказаться от франко-германской программы вооружений после провала совместного проекта боевых самолетов.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: MGCS
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как сообщает издание Euractiv, растут опасения по поводу еще одного европейского совместного проекта. Речь идет об основной наземной боевой системе (MGCS), которая ориентировочно в 2040 году должна заменить немецкие боевые танки Leopard 2 и французские танки Leclerc.

Участниками проекта являются франко-германский оборонный концерн KNDS, французская компания Thales и немецкий гигант Rheinmetall. В этой связи генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в воскресенье заявил, что «риск [срыва проекта] существует всегда, но пока ничего не решено».

Уже сейчас проект отстает от графика, отмечает Euractiv. Но Франция, по словам Паппергера, также планирует резко сократить бюджет — до менее половины от первоначально запланированной суммы.

Урезание бюджета может еще больше задержать программу, пожаловался глава Rheinmetall. Компании, участвующие в проекте, пока получили только 25 млн евро, что, по словам Паппергера, является «очень небольшими деньгами».