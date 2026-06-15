Euractiv: германо-французский проект танка MGCS оказался под угрозой срыва

Как сообщает издание Euractiv, растут опасения по поводу еще одного европейского совместного проекта. Речь идет об основной наземной боевой системе (MGCS), которая ориентировочно в 2040 году должна заменить немецкие боевые танки Leopard 2 и французские танки Leclerc.
Участниками проекта являются франко-германский оборонный концерн KNDS, французская компания Thales и немецкий гигант Rheinmetall. В этой связи генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в воскресенье заявил, что «риск [срыва проекта] существует всегда, но пока ничего не решено».
Уже сейчас проект отстает от графика, отмечает Euractiv. Но Франция, по словам Паппергера, также планирует резко сократить бюджет — до менее половины от первоначально запланированной суммы.
Урезание бюджета может еще больше задержать программу, пожаловался глава Rheinmetall. Компании, участвующие в проекте, пока получили только 25 млн евро, что, по словам Паппергера, является «очень небольшими деньгами».