Euractiv: германо-французский проект танка MGCS оказался под угрозой срыва

Участниками проекта являются франко-германский оборонный концерн KNDS, французская компания Thales и немецкий гигант Rheinmetall. В этой связи генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в воскресенье заявил, что «риск [срыва проекта] существует всегда, но пока ничего не решено».