«Калининградгазификация» выделяет 43 млн на техобслуживание и ремонт транспорта

АО «Калининградгазификация» ищет подрядчика для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Заявки на участие в торгах принимают с 16 июня по 3 июля. Итоги аукциона планируют подвести 10 июля. Максимальная стоимость контракта — 43 460 132 рубля. Сроки исполнения — с даты подписания до конца 2027 года.
Согласно техническому заданию, при выполнении работ исполнитель обязан использовать только новые оригинальные запасные части, сертифицированные на территории РФ, разрешённые к применению заводом-изготовителем транспортного средства. В прилагаемом списке ТС 248 наименований: Mercedes Benz Sprinter, Toyota Camry, BMW 740 LI, Nissan Navara, Mitsubishi L200, Ford Transit, Fiat Ducato, Volkswagen Transporter T4, «ГАЗ Соболь», УАЗ Profi и др.