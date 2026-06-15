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«Калининградгазификация» выделяет 43 млн на техобслуживание и ремонт транспорта

Работы необходимо выполнять до конца 2027 года.

АО «Калининградгазификация» ищет подрядчика для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают с 16 июня по 3 июля. Итоги аукциона планируют подвести 10 июля. Максимальная стоимость контракта — 43 460 132 рубля. Сроки исполнения — с даты подписания до конца 2027 года.

Согласно техническому заданию, при выполнении работ исполнитель обязан использовать только новые оригинальные запасные части, сертифицированные на территории РФ, разрешённые к применению заводом-изготовителем транспортного средства. В прилагаемом списке ТС 248 наименований: Mercedes Benz Sprinter, Toyota Camry, BMW 740 LI, Nissan Navara, Mitsubishi L200, Ford Transit, Fiat Ducato, Volkswagen Transporter T4, «ГАЗ Соболь», УАЗ Profi и др.