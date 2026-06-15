Более 15 росгвардейцев сдали кровь в Калининграде в День донора

донорской акции. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню донора, который ежегодно отмечают 14 июня. Более 15 росгвардейцев сдали кровь. В итоге региональный банк пополнился на семь литров.
Перед процедурой каждый участник заполнил анкету, сделал экспресс-анализ крови, измерил давление и прошёл беседу с врачом. Медики проверяли отсутствие противопоказаний. После лабораторного исследования кровь переработают на компоненты и направят в лечебные учреждения Калининградской области.
Представители ведомства участвуют в донорстве на регулярной основе на протяжении нескольких лет. В Калининграде около 100 росгвардейцев постоянно посещают центр переливания крови. Некоторые из них имеют нагрудный знак «Почётный донор России».