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Более 15 росгвардейцев сдали кровь в Калининграде в День донора

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Калининградской области приняли участие в.

Источник: KaliningradToday

донорской акции. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню донора, который ежегодно отмечают 14 июня. Более 15 росгвардейцев сдали кровь. В итоге региональный банк пополнился на семь литров.

Перед процедурой каждый участник заполнил анкету, сделал экспресс-анализ крови, измерил давление и прошёл беседу с врачом. Медики проверяли отсутствие противопоказаний. После лабораторного исследования кровь переработают на компоненты и направят в лечебные учреждения Калининградской области.

Представители ведомства участвуют в донорстве на регулярной основе на протяжении нескольких лет. В Калининграде около 100 росгвардейцев постоянно посещают центр переливания крови. Некоторые из них имеют нагрудный знак «Почётный донор России».

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