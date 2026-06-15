Владимир Путин поддержал развитие проекта ВСМ по коридору Москва — Нижний Новгород — Казань

15 июня Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром транспорта Андреем Никитиным, на которой, в том числе, уделили внимание проектам, затрагивающим Нижегородскую область. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Как отметил министр, по поручению Президента были проработаны возможные дальнейшие варианты развития ВСМ. Оценка производилась с точки зрения сокращения времени в пути, пассажиропотока, инвестиций и, конечно, вклада в валовой внутренний продукт.
«Если говорить о российских дорогах, то самый эффективный маршрут — это участок Москва — Нижний Новгород и далее до Казани. Он даёт максимальный экономический прирост и экономический смысл», — подчеркнул министр. Он также добавил, что до 2028−2029 годов планируется оформить финансовую модель проекта и подготовиться к следующему этапу реализации: «Нам хорошо бы в 2028—2029 годах уже определиться, срастить финмодель и начать двигаться дальше».
Президент поддержал предложение Минтранса о начале предварительной проработки высокоскоростной магистрали.
Кроме того, отдельное место в обсуждении заняло развитие речного транспорта.
«Пару слов разрешите рассказать ещё по речному и морскому транспорту. Вы давали мне соответствующее поручение, Владимир Владимирович, и на сегодня у нас речной транспорт развит достаточно серьёзно. При этом есть точки ключевые с точки зрения экономики. Это те Ваши поручения по Багаевскому гидроузлу и Городецкому, которые сегодня реализуются», — сказал Никитин.
Андрей Никитин также отметил активное развитие пассажирского судостроения, в том числе в Нижегородской области.
«Москва сегодня запустила полноценные пассажирские перевозки по реке, даже целую верфь коллеги построили, мы активно их в этом поддерживаем. И не только Москва, “Метеоры” строятся в Нижнем Новгороде, в Ленинградской области есть верфь. Поэтому пассажирский речной транспорт развивается ещё более динамично, чем грузовые перевозки», — подчеркнул министр.
Ранее сообщалось, что создание ВСМ «Москва — Минск» обсудили Путин с Никитиным.
Фото: kremlin.ru.