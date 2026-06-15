Владимир Путин поддержал развитие проекта ВСМ по коридору Москва — Нижний Новгород — Казань

«Пару слов разрешите рассказать ещё по речному и морскому транспорту. Вы давали мне соответствующее поручение, Владимир Владимирович, и на сегодня у нас речной транспорт развит достаточно серьёзно. При этом есть точки ключевые с точки зрения экономики. Это те Ваши поручения по Багаевскому гидроузлу и Городецкому, которые сегодня реализуются», — сказал Никитин.