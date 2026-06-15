Коммерсанты в Волжском заплатят до 800 тыс. рублей за работников-нелегалов

Отметим, что рейды проводятся не только в местах проживания мигрантов, но по местам их работы. По итогам рейда в Волжском двое предпринимателей, нанявших нелегалов, привлечены к административной ответственности. Нарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ влечет для юридических лиц наказание в виде штрафа в размере от 400 000 до 800 000 рублей.