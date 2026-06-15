Нижегородские студенты-экологи представили проекты решения проблем региона

«В своей работе Даниил показал, что Борская пойма характеризуется богатым ландшафтным разнообразием: здесь есть даже такие ландшафты, которые в масштабе Евразии считаются утраченными или исчезающими, — рассказала нам научный руководитель обоих проектов, доцент Мининского университета Надежда Киселёва. — На этой территории находятся десятки краснокнижных растений и животных. Кроме того, она имеет высокое рекреационное значение: это традиционное место отдыха горожан. Диплом Даниила — это признание того, что уникальные экосистемы Борской поймы нуждаются в защите».