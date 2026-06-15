Нижегородские студенты-экологи представили проекты решения проблем региона

Будущее экологии региона в надёжных руках. Студенты Мининского университета одержали уверенную победу в областном конкурсе «Экология: проблемы и решения». Их прикладные исследования связаны с реальными экологическими вопросами региона. Ребята и их научный руководитель получили почётные дипломы и благодарность председателя Законодательного собрания. Сохранение биоразнообразия и экологическое просвещение — одна из задач национального проекта «Экологическое благополучие».
Темой исследования студента естественно-географического факультета Даниила Турусова стала природоохранная роль Борской поймы.
«В своей работе Даниил показал, что Борская пойма характеризуется богатым ландшафтным разнообразием: здесь есть даже такие ландшафты, которые в масштабе Евразии считаются утраченными или исчезающими, — рассказала нам научный руководитель обоих проектов, доцент Мининского университета Надежда Киселёва. — На этой территории находятся десятки краснокнижных растений и животных. Кроме того, она имеет высокое рекреационное значение: это традиционное место отдыха горожан. Диплом Даниила — это признание того, что уникальные экосистемы Борской поймы нуждаются в защите».
Любовь Глухова взялась за исследование проблемы борских теплиц, которая ей как жительнице Бора хорошо знакома. С помощью люксометра (специального портативного прибора для измерения уровня освещённости, — прим. авт.) она сделала замеры светового загрязнения на разных расстояниях от теплиц. Оказалось, нормативы не нарушены, но негативное влияние на людей всё-таки есть.
Любовь также провела в соцсетях социологический опрос жителей Борского округа и выяснила, что чем ближе к теплицам живут люди, тем больше их беспокоит световое загрязнение.
«Получилась хорошая взвешенная работа, — отмечает Надежда Киселёва. — Исследование будет продолжено: Любовь хочет выяснить, как световое загрязнение влияет на животных и растения. Обе работы будем отправлять на всероссийский конкурс».
Конкурс «Экология: проблемы и решения» проводится в регионе ежегодно. А студенты-экологи Мининского университета, как отметили в учебном заведении, неоднократно отмечены в нём высокими наградами.
Кстати, Даниил Турусов и Любовь Глухова являются участниками проекта «Сокровища биоразнообразия Нижегородской области: ищем, изучаем, сохраняем», который проводится при поддержке Фонда президентских грантов. Проект направлен на формирование культуры ответственного отношения к живой природе у школьников, студентов и педагогов Нижегородской области.