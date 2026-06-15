Молодые предприниматели разработают проекты для горных курортов Кавказа

«Мы отберем 50 человек для интенсива на курорте “Мамисон”, где погрузим в нашу работу, покажем инфраструктуру курорта, познакомим с нюансами создания горнолыжного кластера. Это не формат, где мы учим молодежь, как нужно вести бизнес, здесь планируется сотворчество, диалог. Главная задача, которую мы ставим перед участниками, — создавать проекты, которые будут давать стабильный всесезонный турпоток. Свежий взгляд, цифровые компетенции, понимание новых трендов — все это выявляет скрытые точки роста, которые, не всегда видны с высоты опыта крупному бизнесу», — рассказал заместитель генерального директора Кавказ.РФ Рустам Тапаев.