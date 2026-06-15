Молодые предприниматели разработают проекты для горных курортов Кавказа

Росмолодёжь. Предпринимай и Кавказ.РФ открывают регистрацию на интенсив для молодых предпринимателей «Потенциал регионов. Экономика притяжения» по нацпроекту «Кадры». Лучшие проекты получат экспертную оценку и возможность дальнейшего сопровождения, сообщили представители организаторов.
Очный этап пройдет с 22 по 26 сентября на площадке курорта «Мамисон» в Республике Северная Осетия — Алания. В основе программы — практические задачи. Участники будут разрабатывать проекты под прямой запрос Кавказ.РФ — федерального оператора, ответственного за стратегическое развитие курортов «Мамисон», «Эльбрус» и «Ведучи». Это возможность предложить концепцию, проработать ее с экспертами и защитить перед комиссией в роли потенциального резидента особой экономической зоны или стратегического партнера курорта.
«Мы намеренно уходим от пути обучающего мероприятия. “Потенциал регионов. Экономика притяжения” — это полноценный предпринимательский формат, где молодые команды решают задачи в интересах крупного заказчика. Для участников это возможность войти в федеральный проект с готовым продуктом», — отметил руководитель Росмолодёжь. Предпринимай Дмитрий Литвин.
Перед участниками будет стоять пять ключевых задач: разработка всесезонной программы активностей на курорте, разработка цифровой платформы для туристов, создание концепции больших мероприятий для курорта, развитие инфраструктуры для семейного отдыха, разработка программы лояльности для постоянных гостей.
«Мы отберем 50 человек для интенсива на курорте “Мамисон”, где погрузим в нашу работу, покажем инфраструктуру курорта, познакомим с нюансами создания горнолыжного кластера. Это не формат, где мы учим молодежь, как нужно вести бизнес, здесь планируется сотворчество, диалог. Главная задача, которую мы ставим перед участниками, — создавать проекты, которые будут давать стабильный всесезонный турпоток. Свежий взгляд, цифровые компетенции, понимание новых трендов — все это выявляет скрытые точки роста, которые, не всегда видны с высоты опыта крупному бизнесу», — рассказал заместитель генерального директора Кавказ.РФ Рустам Тапаев.
Программа интенсива предназначена для предпринимателей 18−35 лет. Участники смогут пройти весь путь от идеи до готового проекта, получая доступ к инфраструктуре курорта, экскурсии, обучение и скидки от резидентов Кавказ.РФ. Подать заявку на участие можно на платформе молодёжь-развивайся.рф до 23 июля.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.