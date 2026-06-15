В Башкирии откроют 6 новых объектов культуры

Так, к открытию уже Дом культуры в селе Кинзебулатово Ишимбайского района, а в День знаний заработает детская художественная школа в городе Салават. До конца года также планируется сдать еще 4 объекта и оснастить современным оборудованием 29 учреждений культуры.