В Башкирии откроют 6 новых объектов культуры

Шесть новых учреждений культуры откроют в этом году в Республике Башкортостан в ходе реализации национального проекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
Так, к открытию уже Дом культуры в селе Кинзебулатово Ишимбайского района, а в День знаний заработает детская художественная школа в городе Салават. До конца года также планируется сдать еще 4 объекта и оснастить современным оборудованием 29 учреждений культуры.
Кроме того, в республике активно ведутся работы по модернизации двух учреждений со сроком завершения в 2027 году. Это сельский Дом культуры в Бакалинском районе и музей Салавата Юлаева в Салаватском районе.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.