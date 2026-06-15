На Дону ИИ изучил 135 тысяч медицинских исследований и сэкономил время врачей

Главный итог работы ИИ: почти в каждом третьем случае, а это около 50 тысяч снимков, система нашла признаки патологий. На них медикам стоило обратить пристальное внимание. Как подчеркнул глава областного минздрава Наири Варданян, за этой статистикой стоят реальные люди, ведь вовремя замеченная болезнь позволяет сразу начать лечение.