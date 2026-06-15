Губернатор Кобзев рассказал о состоянии экипажа Ту-22М3

Все четверо членов экипажа бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области, доставлены в медицинское учреждение. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем канале в мессенджере MAX.
По словам главы области, состояние троих летчиков оценивается как легкой степени тяжести, четвертый находится в состоянии средней тяжести. В настоящее время все они проходят комплексное обследование.
«По предварительным данным от медиков, состояние троих членов экипажа легкой степени тяжести, одного — среднетяжелое. Их жизни ничего не угрожает», — написал Кобзев.
Губернатор также подтвердил ранее озвученную предварительную причину авиационного происшествия — отказ двигателей.