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Губернатор Кобзев рассказал о состоянии экипажа Ту-22М3

Все четверо членов экипажа бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области, выжили и доставлены в больницу. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что состояние троих летчиков оценивается как легкое, а один находится в состоянии средней тяжести.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Все четверо членов экипажа бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области, доставлены в медицинское учреждение. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем канале в мессенджере MAX.

По словам главы области, состояние троих летчиков оценивается как легкой степени тяжести, четвертый находится в состоянии средней тяжести. В настоящее время все они проходят комплексное обследование.

«По предварительным данным от медиков, состояние троих членов экипажа легкой степени тяжести, одного — среднетяжелое. Их жизни ничего не угрожает», — написал Кобзев.

Губернатор также подтвердил ранее озвученную предварительную причину авиационного происшествия — отказ двигателей.