Губернатор Кобзев рассказал о состоянии экипажа Ту-22М3

Все четверо членов экипажа бомбардировщика Ту-22М3, потерпевшего крушение в Иркутской области, выжили и доставлены в больницу. Губернатор региона Игорь Кобзев сообщил, что состояние троих летчиков оценивается как легкое, а один находится в состоянии средней тяжести.