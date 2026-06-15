Лысьвенский спортивный комплекс передают в региональную собственность

Спортивный комплекс с плавательным бассейном в Лысьве передадут в собственность Пермского края. Соответствующее решение приняли депутаты думы округа на июньском заседании. На баланс региона переходят два объекта: спорткомплекс, расположенный на ул. Федосеева, 18а, и земельный участок под ним площадью 6,9 тыс. кв. м.