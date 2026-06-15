Какие средства от комаров действительно работают дома и на даче

Комары способны испортить и вечернюю прогулку, и отдых на даче. Защититься от них можно по-разному: одни выбирают репелленты и фумигаторы, другие используют москитные сетки или народные средства. Как избавиться от комаров в квартире и на участке, какие способы действительно работают, и что делать, если укус вызвал сильную аллергическую реакцию, — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

Комары способны испортить и вечернюю прогулку, и отдых на даче. Защититься от них можно по-разному: одни выбирают репелленты и фумигаторы, другие используют москитные сетки или народные средства. Как избавиться от комаров в квартире и на участке, какие способы действительно работают, и что делать, если укус вызвал сильную аллергическую реакцию, — в материале «Газеты.Ru».

Что помогает от комаров: средства для квартиры.

Комаров привлекают три вещи: тепло, источник пищи и стоячая вода, где они откладывают яйца. В квартиру насекомые чаще всего попадают через открытые окна и балконные двери, вентиляционные шахты и щели в дверных проемах. Особенно активными они становятся в вечерние часы.

В многоквартирных домах источником проблемы нередко становятся сырые подвалы. Если в них скапливается вода и вовремя не проводят дезинсекцию, жильцы могут сталкиваться с комарами даже вне сезона. Однако защитить квартиру от насекомых вполне реально — для этого существует несколько проверенных способов.

* Москитные сетки на окна.

Москитные сетки остаются одним из самых надежных способов защитить квартиру от комаров, мошек и других насекомых. Для пластиковых окон выпускают готовые конструкции, для деревянных рам — модели на зажимах и кронштейнах. Важно следить за состоянием полотна: даже небольшое повреждение может свести защиту к минимуму.

* Сетки на липучках.

Такие сетки подойдут тем, кто снимает жилье или не хочет устанавливать стационарные конструкции. Лента крепится по периметру рамы, а сверху фиксируют москитное полотно. Установить такую защиту несложно, однако обычно она служит не дольше одного сезона.

* Рулонные сетки и сетки-плиссе.

Рулонные сетки работают по принципу рольштор: при необходимости их полотно опускают, а затем убирают в короб над окном. Сетки-плиссе складываются гармошкой и подходят для широких оконных проемов и балконных дверей.

* Фумигаторы.

Прибор вставляется в розетку и нагревает пластину или фитиль с жидкостью на основе пиретроидов. Испаряясь, вещество заполняет комнату и парализует насекомых. Обычно одного устройства хватает на помещение площадью до 20 м². Правила безопасности: не оставлять включенным на всю ночь в закрытой детской, проветривать помещение утром.

Средства от комаров для дачи и загородных домов.

На дачных участках комары размножаются особенно активно. Бочки для полива, ведра с дождевой водой, забитые водостоки, декоративные пруды без аэрации и даже поддоны для цветочных горшков могут стать местом для откладывания яиц, рассказала «Газете.Ru» доктор биологических наук, профессор Людмила Комарова.

Ассортимент средств, которые помогут защититься от комаров на даче, достаточно широк. Многие из них можно использовать в комплексе.

* Магнитные сетки.

Идеальный вариант для дачи. Такая сетка крепится на входную дверь. Две половинки полотна с вшитыми по центру магнитами. Человек проходит — створки раздвигаются и сами смыкаются за спиной. Важно регулярно проверять полотно на наличие повреждений, через которые в дом могут проникнуть насекомые.

* Защитные шторы и пологи.

Для веранд и беседок выпускают ПВХ-шторы — прозрачную пленку, которая не пропускает насекомых, но сохраняет обзор. В спальне над кроватью или детской коляской вешают москитный полог, его заправляют под матрас.

* Ультразвуковые отпугиватели.

Ультразвуковые отпугиватели якобы производят звук, которого боятся комары — трели летучих мышей или стрекот стрекоз. При этом люди его не слышат. Однако наука не подтверждает их эффективность. Международная компания «Кокрейн» проанализировала данные 10 масштабных полевых исследований электронных отпугивателей и сделала вывод: устройства, несмотря на безопасность для детей и животных, ~никак не влияют на поведение комаров и не защищают от укусов~.

* Антимоскитные лампы.

Это устройство привлекает комаров и других летающих насекомых ультрафиолетовым светом, а затем убивает их при контакте с металлической сеткой, находящейся под высоким напряжением. Исследования показывают, что обычные ультрафиолетовые лампы практически не влияют на численность комаров: свет не привлекает самок комаров: на него они летят лишь случайно или в условиях полной темноты.

Однако некоторые такие устройства могут быть полезны. Речь идет о лампах с выделением углекислого газа, вентилятором и картриджами-аттрактантами, имитирующими запах человека.

* Спирали и стержни.

Проверенное средство для улицы. Спрессованный пиретроидный состав тлеет, выделяя инсектицидный дым. Одна спираль горит 5−7 часов, защищая зону радиусом 3−5 метров. Ее важно размещать в метре от людей и не использовать в закрытых помещениях.

* Репелленты.

Наиболее распространенными действующими веществами считаются ДЭТА (сокращенное название диэтилтолуамида), пикаридин и IR3535. Средства с ДЭТА помогают защититься не только от комаров, но и от клещей. Концентрация ДЭТА 20−30% обеспечивает защиту до 4−5 часов. Наносят на открытые участки кожи и на одежду.

* Браслеты от комаров.

Силиконовые или тканевые браслеты, пропитанные эфирными маслами (цитронелла, лаванда, герань), создают локальное облако аромата вокруг запястья. Работают слабо: даже на открытом воздухе радиус защиты не превышает нескольких сантиметров, а срок действия ограничен. Подойдут как вспомогательное средство для ребенка в коляске, но полностью заменить репелленты не могут.

* Химическая обработка.

Для дачных участков одним из самых действенных способов борьбы с комарами остается обработка территории инсектицидами. Препараты на их основе распыляют по траве, кустарникам и стенам построек. Средство сразу же убивает кровососущих и остается на поверхности растений на 2−4 недели или до следующего дождя: после осадков обработку нужно проводить заново.

При большом количестве насекомых специалисты могут использовать генераторы горячего тумана. Мелкодисперсное облако инсектицида проникает в труднодоступные места и позволяет быстро сократить численность взрослых комаров за 30−60 минут. Однако этот метод требует специального оборудования и средств защиты, поэтому чаще его доверяют профессионалам.

* Одежда.

По словам Людмилы Комаровой, в период высокой активности комаров лучше выбирать светлую закрытую одежду из натуральных тканей. Темные цвета насекомые замечают чаще, поэтому вероятность укусов может возрастать. Биолог также отметила, что комаров может привлекать ярко-желтый цвет. При выездах на природу пригодится накомарник. Он защитит шею и лицо от укусов насекомых.

Народные средства от комаров.

Если использовать химические средства не хочется, можно обратить внимание на народные способы защиты. Некоторые из них действительно помогают справиться с комарами.

Эфирные масла.

Цитронелла, гвоздика, лимонный эвкалипт и лаванда обладают репеллентными свойствами, что подтверждено лабораторными исследованиями. Однако по продолжительности действия они заметно уступают синтетическим средствам: большинство эфирных масел испаряется с кожи уже через 30−60 минут. При этом биолог Людмила Комарова добавила, что относится к такому способу защиты довольно скептически.

Ванилин.

По словам Комаровой, ванилин, разведенный в воде, действительно помогает отпугивать комаров. Профессор не раз использовала это средство в походах. Одно из его главных преимуществ — безопасность: ванилин подходит детям, кормящим женщинам и большинству людей, склонных к аллергическим реакциям. Однако против мошек он практически бесполезен.

Зола.

Еще одно неожиданное средство — обычная зола из костра. Как объяснила биолог, она помогает защититься именно от мошек. Для этого достаточно слегка натереть ею открытые участки кожи, например шею.

Какие растения на даче защищают от комаров.

Некоторые растения действительно способны отпугивать комаров и одновременно украшать участок. Однако рассчитывать только на них не стоит: далеко не все ароматы, неприятные насекомым, могут надежно защитить человека от укусов.

Донник.

Донник из семейства бобовых можно высаживать вдоль дорожек или по периметру участка. По мнению Людмилы Комаровой, это один из немногих природных репеллентов, запах которого комары действительно стараются избегать. Для человека аромат донника почти незаметен, а у насекомых вызывает раздражение.

Бархатцы.

К вечеру бархатцы начинают источать более насыщенный аромат, который может частично отпугивать комаров. Ученый сравнила их действие с ванилином: «Бархатцы отпугивают комаров так же, как и ванилин, но важно понимать, что они активно привлекают ос и пчел». Поэтому высаживать их лучше подальше от мест отдыха — например, по границам участка.

Котовник.

В лабораторных условиях эфирное масло котовника демонстрирует репеллентную активность, которая превосходит даже ДЭТА. Однако в природе все не так однозначно: растение создает определенный защитный эффект, но полностью избавить участок от комаров не сможет.

Что делать после укуса комара.

Чаще всего укусы комаров вызывают зуд, покраснение и небольшую болезненность. У некоторых людей на коже может появиться мелкая сыпь. В большинстве случаев эти симптомы проходят самостоятельно и не требуют экстренной помощи.

Место укуса стоит промыть прохладной водой с мылом, чтобы удалить остатки слюны насекомого. Затем рекомендуется приложить лед или любой холодный предмет, завернутый в чистую ткань, на 5−10 минут. Холод помогает уменьшить отек и зуд.

Если же комары покусали ребенка, главное правило — не чесать зудящий волдырь, рассказала «Газете.Ru» и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. Расчесывание повреждает кожу и открывает ворота для инфекции, после чего обычный укус может превратиться в долго заживающую ранку. Биолог советует использовать следующие средства:

* аптечные гели/кремы с антигистаминным или охлаждающим эффектом;



* кашицу из пищевой соды и воды, которой можно смазывать места укусов.

Биолог отметила, что зеленку не стоит использовать при укусах. Она не помогает справиться с зудом, а лишь подсушивает и окрашивает кожу, из-за чего сложнее заметить признаки воспаления.

Что делать при аллергии на укус детям и взрослым.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, у комаров нет ядовитых желез. Во время укуса они вводят вещества, которые препятствуют свертыванию крови. Именно на них чаще всего и развивается аллергическая реакция, которая в большинстве случаев не представляет серьезной опасности.

Аллергическая реакция на белки, содержащиеся в комариной слюне, называется кулицидозом.

Симптомы кулицидоза:

* сильный отек в месте укуса (припухлость диаметром более 3 см),



* выраженное покраснение,



* жжение,



* боль при прикосновении, иногда повышение местной температуры.

У детей такие реакции встречаются чаще, поскольку их иммунная система еще продолжает знакомиться с различными аллергенами. При появлении подобных симптомов допустимо принять антигистаминный препарат и продолжать делать холодные компрессы. Если отек усиливается или не уменьшается в течение нескольких часов, необходимо обратиться к врачу.

Как защитить ребенка от комаров.

Детская кожа тоньше и чувствительнее, поэтому укусы комаров у детей нередко вызывают более выраженную реакцию, чем у взрослых.

По словам биолога Людмилы Комаровой, маленьким детям репелленты лучше наносить только на небольшие участки кожи, чтобы снизить риск аллергической реакции. В первую очередь она посоветовала использовать барьерные методы защиты — закрытую одежду и москитные сетки на коляску.

С одного года можно применять специальные детские репелленты с концентрацией ДЭТА не выше 10% или средства на основе более безопасного вещества IR3535. Их наносят только на одежду и избегают участков, до которых ребенок может дотянуться руками или губами. После возвращения домой средство необходимо смыть водой с мылом.

Фумигаторы в детской комнате лучше не оставлять на всю ночь — прибор включают за час-два до сна, затем проветривают помещение и только потом укладывают ребенка.

Кого чаще кусают комары.

Комары выбирают жертву не случайно. Они улавливают углекислый газ, который человек выдыхает, поэтому чаще кусают людей, которые дышат интенсивнее: взрослых, людей с избыточным весом, спортсменов и тех, кто занимается тяжелым физическим трудом.

Некоторые исследователи считают, что предпочтительнее для комаров люди с первой группой крови.

Кроме того, насекомые реагируют на запах пота и температуру тела: чем она выше, тем больше вероятность укусов.

Есть и менее очевидный фактор — алкоголь. По словам профессора Комаровой, особенно сильно комаров привлекает запах пива.

Какие комары обитают в России и чем они опасны.

Всего в России, по данным Роспотребнадзора, обитает более 100 видов кровососущих комаров. Чаще всего встречаются три группы.

* Culex — Пискуны.

Это самые распространенные комары. Их можно узнать по длинным лапкам и узким крыльям. Они легко проникают в квартиры через открытые окна и вентиляцию. Пискуны предпочитают селиться рядом с водоемами, а также в подвалах и других местах, где есть застоявшаяся вода. Наибольшую активность проявляют в темное время суток и издают характерный писк. Людей кусают только самки: самцы питаются нектаром и растительными соками.

* Aedes — Кусаки, или лесные комары.

У этих комаров есть характерная особенность — белые пятна на теле и полоски на лапках, из-за чего некоторые виды называют тигровыми. Самки кусак более агрессивны и могут нападать в любое время суток. Чаще всего они встречаются в лесах и на заболоченных территориях, однако нередко обитают в городских парках, скверах и на дачных участках рядом со стоячей водой. Подлетают они почти бесшумно, а их укусы обычно оказываются болезненнее, чем у пискунов.

* Anopheles — малярийные комары.

Малярийные комары отличаются более длинными задними лапками и темными пятнами на крыльях. В России насчитывается около 10−12 видов этих насекомых. Чаще всего они встречаются в южных регионах, но также обитают в европейской части страны, Западной Сибири и на Дальнем Востоке.

Вопреки распространенному мнению, сами по себе эти комары не представляют серьезной опасности, объяснила Людмила Комарова. Чтобы насекомое стало переносчиком малярии, оно должно укусить человека с активной формой заболевания. Кроме того, российский климат не способствует широкому распространению этой инфекции.

Профилактика: как защитить квартиру и дачу от комаров.

Предотвратить появление комаров гораздо проще, чем потом бороться с ними. Несколько простых мер помогут сократить количество насекомых и дома, и на дачном участке.

В помещении.

* Установите вентилятор. Даже легкий поток воздуха мешает комарам летать и сносит запах человека.



* Проверьте подвал и вентиляцию. Если источником проблемы стал подтопленный подвал, обратитесь в управляющую компанию с просьбой провести дезинсекцию.



* Используйте москитные сетки на вентиляционных решетках.

На участке.

* Избавляйтесь от стоячей воды. Регулярно проверяйте ведра, поддоны, детские бассейны и поилки для птиц.



* Бочки для полива закрывайте крышками или затягивайте москитной сеткой.



* Регулярно косите траву. В густых зарослях комары прячутся от солнца и ветра.



* Обрабатывайте водоемы препаратами на основе бактерии Bti или запускайте в них гамбузий — рыбок, которые питаются личинками комаров.



* Привлекайте естественных врагов. Стрекозы, ласточки и стрижи уничтожают сотни комаров в день.