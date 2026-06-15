Электрички из Ростова в Лихую и Таганрог изменили график движения

С 15 июня в расписание двух вечерних пригородных поездов, которые отправляются из Ростова-на-Дону, включили дополнительные остановки. Как сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги, это решение приняли ради повышения качества обслуживания пассажиров.
Для электрички под номером 6667, следующей по маршруту Ростов — Лихая и уходящей со станции отправления в 18:33, предусмотрели остановку на пункте Стеклозавод в 19:17. При этом время прибытия на финальную станцию осталось прежним — 21:56.
Второй пригородный поезд под номером 6090 курсирует между Ростовом и Таганрогом.
— Он выезжает из Донской столицы в 19:51 и теперь будет делать минутную остановку на 1330-м километре в 20:48, — сказали в ведомстве.
Состав прибывает на конечный вокзал Таганрог-2 точно по старому графику, в 21:37.
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