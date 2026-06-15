RT представил «ПоэZию русской зимы» в Артеке, Орлёнке и Смене

В «Артеке» презентация прошла в рамках акции «Для СВОих друзей»: в актовом зале собралось более 200 человек, дети слушали фронтовую поэзию, мастерили поделки и писали письма бойцам. Во «Орлёнке» мероприятие состоялось во Дворце культуры и спорта — участие приняли почти 400 детей; лучшие вопросы авторов отмечались подарочными экземплярами сборника с автографами, а партия книг пополнила библиотеку лагеря. В «Смене» презентация прошла в Международный день защиты детей, который совпал с днём основания лагеря; авторы пообщались со старшими сменами отряда «Рубеж», а организаторы напомнили, что сборник включён в программу внеклассного чтения для старшеклассников.