RT представил «ПоэZию русской зимы» в Артеке, Орлёнке и Смене

RT представил поэтический проект «ПоэZия русской зимы» в трёх крупнейших детских лагерях России — «Артеке», «Орлёнке» и «Смене». Авторы сборника провели серию встреч со школьниками: поэт и боец СВО Дмитрий Артис, донецкая поэтесса и журналист Инна Кучерова, преподаватель Динара Керимова и севастопольская журналистка и поэт Ольга Старушко.
В «Артеке» презентация прошла в рамках акции «Для СВОих друзей»: в актовом зале собралось более 200 человек, дети слушали фронтовую поэзию, мастерили поделки и писали письма бойцам. Во «Орлёнке» мероприятие состоялось во Дворце культуры и спорта — участие приняли почти 400 детей; лучшие вопросы авторов отмечались подарочными экземплярами сборника с автографами, а партия книг пополнила библиотеку лагеря. В «Смене» презентация прошла в Международный день защиты детей, который совпал с днём основания лагеря; авторы пообщались со старшими сменами отряда «Рубеж», а организаторы напомнили, что сборник включён в программу внеклассного чтения для старшеклассников.
Главный продюсер проекта Яна Довгаленко заявила, что новый том продолжает линию фронтовой лирики и направлен на сохранение исторической памяти и передачу опыта следующим поколениям. Партии книг были переданы в библиотечные фонды лагерей; директора и организаторы поблагодарили RT за проведение акции.
Проект продолжает серию: первый сборник «ПоэZия русского лета» вышел в 2022 году, второй том — «ПоэZия русской зимы» — был представлен осенью 2024 года; подбор стихов вёл главный редактор RT Маргарита Симоньян.