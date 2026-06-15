Квартиры и Toyota экс-замглавы РПН станут предметом рассмотрения в суде Волгограда

Из материалов дела следует, что Александр Галушкин, находясь на ответственном посту, в период с ноября 2023 года по декабрь 2024 года приобрёл имущество на неподтверждённые доходы. За это время он успел приобрести автомобиль Toyota RAV 4 2023 года выпуска и две квартиры в Волгограде.