Власти Ростовской области опровергли информацию об ограничениях на продажу бензина

Ранее в регионе зафиксировали повышенный спрос на автомобильное топливо на фоне распространившихся слухов о возможном дефиците. Автовладельцы формируют протяженные очереди возле заправочных комплексов, приобретая горючее не только для текущих нужд, но и создавая запасы. Часть станций временно приостановила обслуживание клиентов.