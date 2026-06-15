Калининград будет расти в сторону Гурьевска и Космодемьянского — главный архитектор

По словам градостроителя, у этих территорий есть потенциал для новых кварталов, в том числе из-за интереса застройщиков. Южный участок вдоль окружной уже превратился в крупную жилую зону. Кроме расширения к окраинам, Калининград может расти за счёт переформатирования слабо развитых площадок внутри городской среды, включая частные промзоны вдоль Преголи.