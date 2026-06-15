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Калининград будет расти в сторону Гурьевска и Космодемьянского — главный архитектор

Новые кварталы могут также появиться на юге города и вдоль Преголи.

Источник: Клопс.ru

Калининград в ближайшие годы будет развиваться в сторону Гурьевска, микрорайона Космодемьянского и юга за улицей Карамзина. Такое мнение высказал главный городской архитектор Андрей Анисимов, его слова «Балтик Плюс» передаёт в понедельник, 15 июня.

По словам градостроителя, у этих территорий есть потенциал для новых кварталов, в том числе из-за интереса застройщиков. Южный участок вдоль окружной уже превратился в крупную жилую зону. Кроме расширения к окраинам, Калининград может расти за счёт переформатирования слабо развитых площадок внутри городской среды, включая частные промзоны вдоль Преголи.

Алексей Беспрозванных, рассуждая о темпах застройки и плотности населения, сравнил Калининград со столицей, а Гурьевский округ — с Московской областью.

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