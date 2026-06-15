81-летняя жительница Калининграда сняла в банке 11 миллионов рублей и отдала их курьеру мошенников

81-летняя жительница Калининграда стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 11 миллионов рублей. О случившемся рассказали в областной УМВД.
Известно, что женщине в начале июня в мессенджере позвонил незнакомец, который представился сотрудником спецслужб. Он и уговорил женщину передать деньги ему на хранение. Пожилая горожанка перепугалась, пошла в банк, сняла 11 миллионов рублей и передала наличку курьеру, который подъехал к ее дому.
Курьера и его хозяев ищут.
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