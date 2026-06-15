Калининградцу не разрешили зарядить самокат в «Ласточке»: в РЖД объяснили причину, но вопросы остались

Зато нашлась памятка по пожарной безопасности от МЧС для предотвращения взрывов и возгораний. В ней говорится, что при зарядке запрещено оставлять устройства без присмотра. В списке, кстати, есть смартфоны, ноутбуки, пауэрбанки, в которых также используются литиевые батареи.