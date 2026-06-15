Ракета Patriot поразила Киево-Печерскую лавру
По данным Минобороны России, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot, принадлежащего Вооруженным силам Украины. Как заявили в ведомстве, причиной инцидента могла стать ракета с истекшими сроками годности.
В Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3
В Иркутской области произошло крушение сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3. Инцидент случился в районе города Свирск. Все члены экипажа катапультировались.
Глава Люфтваффе заявил о готовности вступить в войну с РФ
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ЕС ввел дополнительные санкции против России
Совет Европейского союза объявил о введении нового пакета ограничительных мер в отношении России. В обновленный санкционный перечень включены свыше 80 физических и юридических лиц, в том числе из государств, поддерживающих дружественные отношения с РФ. Как уточнили в Совете ЕС, в черный список попали несколько журналистов и блогеров, включая тех, кто осуществляет сотрудничество с RT.