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Главные новости к вечеру 15 июня 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 15 июня 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Ракета Patriot поразила Киево-Печерскую лавру

Источник: Reuters

По данным Минобороны России, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot, принадлежащего Вооруженным силам Украины. Как заявили в ведомстве, причиной инцидента могла стать ракета с истекшими сроками годности.

В Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3

В Иркутской области произошло крушение сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3. Инцидент случился в районе города Свирск. Все члены экипажа катапультировались.

Глава Люфтваффе заявил о готовности вступить в войну с РФ

Источник: Reuters

Генерал-лейтенант Хольгер Нойманн сообщил, что Германия готова применить всю мощь авиации для защиты союзников по НАТО. Он подчеркнул, что любая агрессия на восточном фланге вызовет жесткий ответ. При этом он предостерег от недооценки российской армии.

США признали право Ирана взимать плату за проход через Ормуз

Источник: Reuters

Иран и Оман получат право самостоятельно устанавливать правила судоходства в Ормузском проливе. Такое положение закреплено в соглашении, заключенном с Соединенными Штатами. Об этом в понедельник сообщает агентство Fars, ссылаясь на информированный источник.

ЕС ввел дополнительные санкции против России

Источник: Reuters

Совет Европейского союза объявил о введении нового пакета ограничительных мер в отношении России. В обновленный санкционный перечень включены свыше 80 физических и юридических лиц, в том числе из государств, поддерживающих дружественные отношения с РФ. Как уточнили в Совете ЕС, в черный список попали несколько журналистов и блогеров, включая тех, кто осуществляет сотрудничество с RT.

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