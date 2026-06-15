Главные новости к вечеру 15 июня 2026 года

Совет Европейского союза объявил о введении нового пакета ограничительных мер в отношении России. В обновленный санкционный перечень включены свыше 80 физических и юридических лиц, в том числе из государств, поддерживающих дружественные отношения с РФ. Как уточнили в Совете ЕС, в черный список попали несколько журналистов и блогеров, включая тех, кто осуществляет сотрудничество с RT.