Мобильное приложение «Нижегородская область. Транспорт» перестало работать

Власти рекомендуют пассажирам пользоваться альтернативными сервисами для получения информации о движении общественного транспорта в режиме реального времени. В частности, через «Автоматизированную систему информирования пассажиров» (АСИП) на сайте ЦРТС, а также в сервисах «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор».