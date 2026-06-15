Мобильное приложение «Нижегородская область. Транспорт» перестало работать. Пользователи больше не могут отслеживать движение общественного транспорта через сервис, а само приложение исчезло из магазинов приложений для смартфонов.
Как сообщили в ЦРТС, работу приложения приостановил его разработчик — компания «Датапакс» — в одностороннем порядке. Причина неизвестна.
Власти рекомендуют пассажирам пользоваться альтернативными сервисами для получения информации о движении общественного транспорта в режиме реального времени. В частности, через «Автоматизированную систему информирования пассажиров» (АСИП) на сайте ЦРТС, а также в сервисах «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор».
Кроме того, информацию о работе общественного транспорта можно получить по телефону колл-центра 422−28−25. Горячая линия работает ежедневно с 06.00 до 22.00.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что отменены речные рейсы между Нижним Новгородом и Дзержинском.