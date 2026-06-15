СМИ: спрыгнувшего с поезда Адлер — Калининград россиянина могут экстрадировать в Литву

Россиянину, который в 2025 году спрыгнул с транзитного поезда Адлер — Калининград на территории Литвы, грозит экстрадиция в балтийскую республику. Об этом сообщает телеграм-канал «Sputnik Литва» со ссылкой на французские СМИ.
По данным издания, 4 февраля 2026 года Франция повторно получила запрос о передаче молодого человека литовским властям и согласилась рассмотреть его. Окончательное решение по делу должен принять административный суд Страсбурга на заседании 17 июня.
Как утверждают французские СМИ, после побега из поезда россиянин через некоторое время добрался до Финляндии, а затем оказался во Франции. В обеих странах он просил предоставить ему убежище, однако получил отказ. Финские и французские власти указали, что в соответствии с законодательством Евросоюза ходатайство о предоставлении убежища должно рассматриваться в первой стране ЕС, куда въехал заявитель — в Литве.
Напомним, инцидент произошел в июне 2025 года. Россиянин 2004 года рождения спрыгнул с транзитного поезда Адлер — Калининград во время его следования по территории Литвы. Позднее власти республики сообщили о задержании беглеца в третьей стране.
После этого случая Литва усилила контроль за транзитными поездами, следующими в Калининградскую область. По словам министра внутренних дел страны Владислава Кондратовича, в проверках теперь участвуют полиция, пограничники и сотрудники Службы общественной безопасности. Кроме того, власти планируют установить дополнительные камеры наблюдения и системы оповещения о возможном открытии дверей поездов. Для реализации этих мер Вильнюс рассчитывает получить финансирование от Евросоюза.