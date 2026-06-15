СМИ: спрыгнувшего с поезда Адлер — Калининград россиянина могут экстрадировать в Литву

Как утверждают французские СМИ, после побега из поезда россиянин через некоторое время добрался до Финляндии, а затем оказался во Франции. В обеих странах он просил предоставить ему убежище, однако получил отказ. Финские и французские власти указали, что в соответствии с законодательством Евросоюза ходатайство о предоставлении убежища должно рассматриваться в первой стране ЕС, куда въехал заявитель — в Литве.