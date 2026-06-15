В Перми готовятся запустить трамваи на улицах Сибирской и Чернышевского

Для проведения обкатки путей к нему 15 июня присоединился поезд со сцепкой из вагонов 71−619. Вагоны сцепили «хвостами», что позволит ездить по выделенному участку туда и обратно без разворота. Этот метод позволит экономить время и ускорит процесс обкатки путей. Ранее вышедший на линию вагон-лаборатория приступил к обследованию контактной сети.