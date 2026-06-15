ДГТУ оказался единственным ростовским университетом, попавшим в мировой рейтинг

Эксперты международного рейтинга Round University Ranking в десятый раз подряд включили Донской государственный технический университет в список сильнейших образовательных учреждений мира. Правда, не на рекордных позициях: в 2026 году вуз занял 1033-ю строчку глобального списка и 68-е место среди российских университетов. При этом ни один другой вуз Ростовской области в опубликованный рейтинг не попал.