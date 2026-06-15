В Пермском крае число аттестованных гидов достигло 335

Число аттестованных гидов в Пермском крае достигло 335, 10 из них получили право на оказание экскурсионных услуг в мае этого года, сообщили в региональном министерстве по туризму и молодежной политике. Аттестация экскурсоводов проводится с 2022 года в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Государственная услуга по аттестации гидов предоставляется в соответствии с принципами клиентоцентричности: минимум необходимых документов, сокращение сроков оказания услуги и количества очных визитов в ведомство. Обратиться с заявлением о прохождении квалификационного экзамена соискатель может лично в региональное министерство по туризму или дистанционно с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг.
«Ранее срок предоставления услуги по аттестации составлял 90 рабочих дней, это обусловлено комплексным характером услуги и наличием у нее нескольких этапов. Сегодня для соискателя время между подачей заявления и получением результатов квалификационного экзамена обычно не превышает 16−18 рабочих дней. При направлении заявления через портал госуслуг необходимо прикрепить только фотографию и документы, подтверждающие стаж оказания экскурсионных услуг», — отметили специалисты регионального министерства по туризму и молодежной политике.
В министерстве также напомнили, что со второго квартала 2026 года введена унифицированная форма нагрудной идентификационной карточки для всех регионов страны. Нагрудная карточка после внесения сведений в федеральный реестр об успешной аттестации гида формируется автоматически, и экскурсовод может самостоятельно ее распечатать и приступить к оказанию услуг.
Отметим, в настоящее время прорабатывается вопрос о создании отдельного регионального перечня гидов, в котором будет представлена основная информация об аттестованных экскурсоводах края.
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