В Пермском крае число аттестованных гидов достигло 335

«Ранее срок предоставления услуги по аттестации составлял 90 рабочих дней, это обусловлено комплексным характером услуги и наличием у нее нескольких этапов. Сегодня для соискателя время между подачей заявления и получением результатов квалификационного экзамена обычно не превышает 16−18 рабочих дней. При направлении заявления через портал госуслуг необходимо прикрепить только фотографию и документы, подтверждающие стаж оказания экскурсионных услуг», — отметили специалисты регионального министерства по туризму и молодежной политике.