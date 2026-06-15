В Петрозаводске стартовал ремонт Городской поликлиники № 3

Ремонт Городской поликлиники № 3 стартовал в Петрозаводске, сообщили в пресс-службе администрации главы Республики Карелии. Работы идут при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
В поликлинике обновят терапевтическое отделение. Планируется отремонтировать кабинеты и инженерные коммуникации, а также установить новые двери и полы. Работы завершат до конца года. Кроме того, в этом году в регионе отремонтируют 10 объектов, в том числе Беломорскую, Кондопожскую, Лоухскую, Суоярвскую и Сегежскую центральные районные больницы.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.