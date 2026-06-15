В Петрозаводске стартовал ремонт Городской поликлиники № 3

В поликлинике обновят терапевтическое отделение. Планируется отремонтировать кабинеты и инженерные коммуникации, а также установить новые двери и полы. Работы завершат до конца года. Кроме того, в этом году в регионе отремонтируют 10 объектов, в том числе Беломорскую, Кондопожскую, Лоухскую, Суоярвскую и Сегежскую центральные районные больницы.