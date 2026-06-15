Автопарк завода в Сыктывкаре пополнился новым молоковозом

Новый современный молоковоз поступил на предприятие «Сыктывкарский молочный завод» в Сыктывкаре, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми. Усиление логистики перерабатывающей компании соответствует целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
При содействии лизинговой компании предприятие приобрело новый молоковоз, который поддерживает стабильный температурный режим при перевозке и тем самым сохраняет свойства сырья от фермы до места переработки. В результате жители региона смогут регулярно получать больше свежей и качественной молочной продукции местного производства.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.