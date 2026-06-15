Новый ГОСТ на фрукты вступил в силу: станут ли персики и яблоки безопаснее?

Как пояснили специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК», с июня устанавливаются жесткие экологические нормы на всех этапах производства, транспортировки и хранения фруктов. Теперь для производителей фруктов запрещено использование ГМО в посадочных материалах и плодах. Выращивание культур не допускается с использованием агрохимикатов. Также в документе прописали нормы содержания токсичных элементов, микотоксинов и остатков пестицидов, требования к упаковке и маркировке.