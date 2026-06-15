С какого возраста можно оформить самозанятость?

На этот вопрос aif.ru ответила экономист и бухгалтер Ирина Луценко:
— Согласно российскому законодательству, разрешено регистрировать самозанятость с 14 лет. Однако важное условие для подростка 14−17 лет — наличие письменного согласия родителей, усыновителей или попечителя. Без этого документа налоговая служба не поставит несовершеннолетнего на учет как плательщика налога на профессиональный доход (НПД).
Существует два исключения, когда согласие взрослых не нужно. Первое — вступление в брак до 18 лет. После получения свидетельства о браке подросток автоматически становится полностью дееспособным. Второе — эмансипация через органы опеки или суд. Если несовершеннолетний работает по трудовому договору или с согласия родителей ведет бизнес, его могут объявить полностью дееспособным, и тогда для регистрации самозанятости достаточно паспорта.
Как несовершеннолетнему зарегистрировать самозанятость?
Процесс регистрации для подростка ничем не отличается от взрослого. Все делается онлайн через приложение «Мой налог», личный кабинет на сайте ФНС, портал «Госуслуги» или банк-партнер. Никаких бумажных заявлений в налоговую инспекцию подавать не нужно. Приложение само распознает паспорт, запрашивает селфи для подтверждения личности и отправляет заявление. Если у подростка уже есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах», данные подтягиваются автоматически, отметила эксперт.
Какой налог для несовершеннолетнего?
Налоговая ставка для всех самозанятых едина: 4% с доходов от физических лиц и 6% от юридических лиц и ИП. Максимальный годовой доход — 2,4 миллиона рублей. Несовершеннолетним запрещено: перепродавать чужие товары, торговать подакцизной продукцией (алкоголь, бензин, сигареты) или маркированными товарами (шубы, обувь, постельное белье), а также нанимать работников. Разрешено: фото- и видеосъемка, копирайтинг, кондитерские изделия, ручная работа, курьерские услуги, репетиторство.
При первой регистрации государство дарит налоговый вычет 10 000 рублей. Это не живые деньги, а автоматическое снижение ставки: 1% вместо 4% при работе с физлицами и 2% вместо 6% — с юрлицами. Вычет действует, пока не израсходуется вся сумма. Налог начисляется автоматически в приложении до 12 числа следующего месяца, а уплатить его нужно до 28 числа. Если сумма налога меньше 100 рублей, ее переносят на следующий месяц, уточнила экономист.