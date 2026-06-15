С какого возраста можно оформить самозанятость?

При первой регистрации государство дарит налоговый вычет 10 000 рублей. Это не живые деньги, а автоматическое снижение ставки: 1% вместо 4% при работе с физлицами и 2% вместо 6% — с юрлицами. Вычет действует, пока не израсходуется вся сумма. Налог начисляется автоматически в приложении до 12 числа следующего месяца, а уплатить его нужно до 28 числа. Если сумма налога меньше 100 рублей, ее переносят на следующий месяц, уточнила экономист.