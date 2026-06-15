На дорогах Подмосковья установили около 850 световозвращающих элементов

«Специалисты Мосавтодора оборудовали катафотами 14 участков региональных дорог в девяти округах Подмосковья. Светоотражающие элементы расположили на оси дорог в шахматном порядке, чтобы привлечь внимание водителей и предотвратить выезд на полосу встречного движения на участках вне населенных пунктов с опасными поворотами, в том числе на тех, где произошли ДТП с летальным исходом», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.