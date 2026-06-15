На дорогах Подмосковья установили около 850 световозвращающих элементов

Около 850 катафотов появилось на дорогах Московской области, сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры. Обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе установка световозвращающих элементов, отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Специалисты Мосавтодора оборудовали катафотами 14 участков региональных дорог в девяти округах Подмосковья. Светоотражающие элементы расположили на оси дорог в шахматном порядке, чтобы привлечь внимание водителей и предотвратить выезд на полосу встречного движения на участках вне населенных пунктов с опасными поворотами, в том числе на тех, где произошли ДТП с летальным исходом», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.
Наибольший объем работ специалисты выполнили в муниципальном округе Луховицы — более 300 катафотов обустроили на 6 участках дорог, среди которых подъезды к поселку Красная Пойма, селу Дединово и деревне Буково. А лидером по количеству установленных элементов стала автомобильная дорога Дмитров — Талдом.
Кроме того, катафотами оборудовали участки дорог в городских округах Солнечногорск, Наро-Фоминский, Одинцовский, Сергиево-Посадский и других.
В ведомстве отметили, что в прошлом году для повышения безопасности на региональных дорогах обустроили 13 тыс. катафотов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.