На Дону рецидивист ограбил магазин, отвлекая продавца трубой

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. ЧП произошло на центральном рынке Сальска. В хозяйственный магазин зашел мужчина и попросил показать пластиковую трубу. Пока 49-летний продавец отвлекся на поиск товара, «покупатель» спокойно залез в кассу и забрал наличные. Заметив кражу, сотрудник потребовал вернуть деньги, но злоумышленник проигнорировал замечание и сбежал. Вычислить и задержать грабителя удалось по горячим следам. Им оказался 35-летний местный житель, который уже не раз сидел на скамье подсудимых по разным статьям. Теперь рецидивисту грозит новый срок: в отношении него возбудили уголовное дело за грабеж.