Речные рейсы между Нижним Новгородом и Дзержинском временно отменили

Жителям Нижегородской области придется временно отложить поездки по воде между Нижним Новгородом и Дзержинском. Компания-перевозчик «Водолет» в соцсетях сообщила об отмене первого рейса судна на подводных крыльях, а также всех ближайших рейсов по маршруту Нижний Новгород — Дзержинск — Нижний Новгород. Причиной стали технические обстоятельства.