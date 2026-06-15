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Речные рейсы между Нижним Новгородом и Дзержинском временно отменили

Продажу билетов приостановили до устранения технических причин.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Нижегородской области придется временно отложить поездки по воде между Нижним Новгородом и Дзержинском. Компания-перевозчик «Водолет» в соцсетях сообщила об отмене первого рейса судна на подводных крыльях, а также всех ближайших рейсов по маршруту Нижний Новгород — Дзержинск — Нижний Новгород. Причиной стали технические обстоятельства.

В перевозчике уточнили, что продажа билетов на это направление также приостановлена. О начале навигации и возобновлении рейсов пассажирам обещают сообщить дополнительно через официальный сайт и страницы компании в социальных сетях.

Точные сроки запуска маршрута пока не называются. Представители перевозчика принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и поблагодарили их за понимание.