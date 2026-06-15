В Москве полностью обновили пять популярных парков

«Сокольники»: скейт-парк и космос для детей. Специалисты полностью очистили Оленьи и Золотой пруды и уложили вокруг них новые настилы. Для детей открыли игровой городок «Звездочеты» — это пять игровых «планет», соединенных безопасными сетками. Также в парке заработал современный скейт-парк, а у главного фонтана обновили амфитеатр и поставили столы с зарядками для телефонов.