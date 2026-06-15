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В Москве полностью обновили пять популярных парков

В Москве завершилась реконструкция крупнейших зеленых зон.

В Москве завершилась реконструкция крупнейших зеленых зон. Теперь это не просто места с лавочками, а современные пространства с оборудованными пляжами, спортивными трассами и игровыми зонами.

Парк Горького: мини-курорт у воды. На Пионерском пруду обустроили полноценную пляжную зону. Здесь уложили деревянные настилы, установили шезлонги, навесы от солнца, раздевалки и душевые. На Пушкинской набережной появились павильоны в виде круизных лайнеров со смотровыми площадками на крышах, а стены зданий у Крымского моста украсили мозаичными панно по эскизам художника Александра Дейнеки.

«Сокольники»: скейт-парк и космос для детей. Специалисты полностью очистили Оленьи и Золотой пруды и уложили вокруг них новые настилы. Для детей открыли игровой городок «Звездочеты» — это пять игровых «планет», соединенных безопасными сетками. Также в парке заработал современный скейт-парк, а у главного фонтана обновили амфитеатр и поставили столы с зарядками для телефонов.

Парк Яуза: экотропа и полоса препятствий. Пространство стало самым длинным линейным парком в Европе. Вдоль поймы реки проложили деревянную экотропу на сваях, которая позволяет гулять, не вредя дикой природе. Для любителей активного отдыха здесь построили спортивную зону «Русский ниндзя» с полосой препятствий.

«Коломенское»: свадебный сад и зеркальное кольцо. Набережную Москвы-реки преобразили на протяжении 3,5 километров. Здесь обустроили Свадебный сад со стильным павильоном для регистраций брака, амфитеатр с видом на воду и зеленый лабиринт. На причале установили необычный арт-объект — зеркальное кольцо, детали которого колышутся от ветра и переливаются на солнце.

Воробьевы горы и парк Дружбы: спорт и виды. На Воробьевской набережной уложили профессиональные беговые и велодорожки, а на крыше одного из причалов открыли смотровую площадку. В парке Дружбы на Речном вокзале установили огромные круговые качели и детскую игровую зону в виде парящего зигзага.

Вход во все парки и на площадки бесплатный.

Напомним, ранее в столице запустили масштабный проект «Лето в Москве». В рамках программы во всех районах города организовали бесплатные спортивные тренировки, кинопоказы под открытым небом и творческие мастер-классы на свежем воздухе.

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