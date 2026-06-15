Курской агрофирме не удалось взыскать с двух предпринимателей почти 200 млн

Иск к Виктору Морозову касался требований в 78,7 млн руб., образовавшихся по договору оказания услуг перевозки. Большую часть суммы в 70,6 млн руб. компания пыталась взыскать за якобы понесенные убытки из-за утраченной сельскохозяйственной продукции. При этом к иску не были приложены сведения о наличии у агрофирмы расчетных счетов в банках и справки по операциям в них. Суд также отметил, что приложенные документы не были актуальны на момент подачи иска.