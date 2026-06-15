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В Татарстане отремонтировали участок автодороги М-7 «Волга» — Бизяки

Там уложили новое покрытие, укрепили обочины и нанесли дорожную разметку.

Участок автомобильной дороги М-7 «Волга» — Бизяки протяженностью более 1,1 км отремонтировали в Елабужском районе Республики Татарстан в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

На объекте выполнили фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия, уложили новое покрытие, укрепили обочины и нанесли дорожную разметку.

Напомним, в текущем году в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Татарстане отремонтируют 52,6 км автомобильных дорог регионального значения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.