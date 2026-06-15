Народные приметы на 16 июня: сегодня надо внимательно наблюдать за ветром

По народному календарю сегодня Лукьян Ветряк, Ветреник. В этот день наблюдали за ветром, чтобы предсказать, какими будут лето и осень. По приметам, теплый южный ветер обещал быстрый рост яровых культур: овса, пшеницы, ячменя и гречихи, а следовательно, сытый год. Северо-восточный предвещал дождливую и пасмурную погоду, что могло привести к вымоканию посевов и сложностям при сенокосе. Наихудшим же предзнаменованием считался восточный ветер. Его связывали с приходом засухи, зноя, а также различных недугов, которые могли сказаться на здоровье людей и скота. В этот день выбирали место для будущего колодца. Найденная в праздник вода считалась особенно чистой и целебной.
Сегодня надо сушить белье на ветру и хорошо проветривать жилище, чтобы очистить их от негативной энергии и «выветрить» всё плохое.
Не стоит пересчитывать деньги на улице. Иначе финансовое благополучие сдует, словно ветром. По этой же причине не стоит делиться с кем-либо своими мечтами и планами, им не суждено будет сбыться. Нельзя сегодня идти против ветра и подставлять ему лицо, особенно если ветер резкий. По поверью, так можно «нахвататься болячек». Запрещено ругаться, сквернословить и «пускать слова на ветер» — всё сказанное в этот день может быть тут же подхвачено сплетниками.
Народные приметы на 16 июня:
— гроза разразилась — к плохому сенокосу;
— льет проливной дождь — к обилию грибов;
— с земли поднимается вихрь и возносится ввысь — к улучшению погоды.
Источник: iz.ru.