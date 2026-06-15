Народные приметы на 16 июня: сегодня надо внимательно наблюдать за ветром

По народному календарю сегодня Лукьян Ветряк, Ветреник. В этот день наблюдали за ветром, чтобы предсказать, какими будут лето и осень. По приметам, теплый южный ветер обещал быстрый рост яровых культур: овса, пшеницы, ячменя и гречихи, а следовательно, сытый год. Северо-восточный предвещал дождливую и пасмурную погоду, что могло привести к вымоканию посевов и сложностям при сенокосе. Наихудшим же предзнаменованием считался восточный ветер. Его связывали с приходом засухи, зноя, а также различных недугов, которые могли сказаться на здоровье людей и скота. В этот день выбирали место для будущего колодца. Найденная в праздник вода считалась особенно чистой и целебной.